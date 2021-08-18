Нового голову Харківської облради обирають після того, як звільнився Артур Товмасян. Чоловік, ймовірно, пішов із посади через те, що йому оголосили підозру в отримані мільйонного хабаря.

До теми Голова Харківської облради Артур Товмасян написав заяву про звільнення

Що відомо про Єгорову-Луценко

Була першою заступницею Олексія Кучера, коли той був керівником Харківської ОДА.

З грудня 2017 по грудень 2019 року була керівницею Управління юстиції Харківщини.

Балотувалася до Верховної Ради на виборах 2020 року.

У 2016 році захистила кандидатську дисертацію на кафедрі екологічного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

У 2015 році балотувалася до Харківської обласної ради, Лозівської міської ради та Лозівської районної ради. У всіх випадках від "Радикальної партії Олега Ляшка". Згодом відмовилася від мандату Лозівської міської ради.

Також працювала у вищому навчальному закладі та юристом в приватній компанії.

Дані взяті з "ПолітХаб"

Що вона декларувала

Відповідно до даних декларації, яку Єгорова-Луценко подавала після звільнення з Управління юстиції, вона володіє 2 квартирами. Одна із них у Пісочині та коштувала 407 200 гривень, інша в Харкові – за 598 832 гривень.

Її чоловік має житло і підвальні приміщення в Харкові, 4 земельні ділянки в Дергачівському районі. Також він володіє автомобілями Skoda Octavia А7 і Mercedes GLE 250 (в лізинг). Ці машини купили приблизно за 2,4 мільйона гривень.

На посту глави Управління юстиції Харківщини посадовиця заробила 349 тисяч гривень, окрім цього 675 тисяч вона отримала після продажу рухомого майна.

Заощадження сім'ї:

4 тисячі доларів;

3 тисячі євро;

1,6 мільйона гривень.

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