Викрадення та катування іноземців в Одесі: 4 злочинців кинули за ґрати
В Одесі затримали двох зловмисників, причетних до викрадення та катування двох громадян Греції. У поліції повідомили 14 квітня про затримання ще 2 осіб, серед яких – цивільна дружина одного з іноземців.
Джерело:Малиновський районний суд Одеси
За версією слідства, саме жінка організувала викрадення чоловіка з племінником, оскільки знала про їхні статки. Так, на початку лютого 2021 року вона разом із трьома спільниками заманила іноземців до квартири, де їх ув'язнили та катували.
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Який запобіжний захід обрали
Правоохоронці затримали 4 осіб, ймовірно причетних до цього злочину. Двох із них силовики арештували під час спецоперації, а потім ще чоловіка та жінку під час розслідування.
У четвер, 15 квітня, Малиновський районний суд Одеси обрав розглянув клопотання зі сторони обвинувачення. Та задовольнив його, обравши для 4 підозрюваних запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Яка відповідальність за цей злочин
Через цей злочин відкрили справу за 3 статтями кримінального кодексу. Вони стосувались:
- незаконного позбавлення волі або викрадення людини;
- катування, вчинене за попередньою змовою групою осіб;
- вимагання, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Злочинцям загрожує до 10 років позбавлення волі.
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