Викрадення та катування іноземців в Одесі: 4 злочинців кинули за ґрати

В Одесі затримали двох зловмисників, причетних до викрадення та катування двох громадян Греції. У поліції повідомили 14 квітня про затримання ще 2 осіб, серед яких – цивільна дружина одного з іноземців.

За версією слідства, саме жінка організувала викрадення чоловіка з племінником, оскільки знала про їхні статки. Так, на початку лютого 2021 року вона разом із трьома спільниками заманила іноземців до квартири, де їх ув'язнили та катували.

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Який запобіжний захід обрали

Правоохоронці затримали 4 осіб, ймовірно причетних до цього злочину. Двох із них силовики арештували під час спецоперації, а потім ще чоловіка та жінку під час розслідування.

У четвер, 15 квітня, Малиновський районний суд Одеси обрав розглянув клопотання зі сторони обвинувачення. Та задовольнив його, обравши для 4 підозрюваних запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Яка відповідальність за цей злочин

Через цей злочин відкрили справу за 3 статтями кримінального кодексу. Вони стосувались:

незаконного позбавлення волі або викрадення людини;

катування, вчинене за попередньою змовою групою осіб;

вимагання, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Злочинцям загрожує до 10 років позбавлення волі.

Правоохоронці з'ясували, що через катування 55-річний потерпілий передав підозрюваним понад 17 мільйонів гривень, а 27-річний потерпілий – майже 200 тисяч гривень.