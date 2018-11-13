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      Обраний на драфті НБА баскетболіст приїде до збірної України

      39 Читать новость на русском
      Іссуф Санон
      Іссуф Санон / xsport.ua

      19-річний захисник Іссуф Санон приєднаться до лав національної збірної України на матчі другого раунду кваліфікації чемпіонату світу-2019 проти Словенії та Іспанії.

      Гравець словенської "Олімпії", якого на драфті НБА-2018 під 44-м піком обрав "Вашингтон Візардс", матиме можливість дебютувати за дорослу збірну вже у наступних офіційних матчах. Санон підтвердив свій приїзд до табору національної команди, повідомили у Федерації баскетболу України.

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      Нагадаємо, матч проти збірної Словенії збірна України проведе в оновленому ПС "Юність" в Запоріжжі 29 листопада, а проти Іспанії гратиме на виїзді 2 грудня.

      Варто зазначити, що після драфту Санон зіграв за "Вашингтон Візардс" у Літній лізі НБА: на турнірі в Лас-Вегасі українець відіграв у чотирьох матчах, в яких набирав 2,3 очка, робив 1,5 перехоплення та 1,3 передачі за 15,5 хвилини у грі. Однак надалі він продовжив виступ у чемпіонаті Словенії за "Олімпію", де в 5 матчах в середньому набирає 4,4 очка, робить 2,4 підбирання та 1,6 передачі за 16,0 хвилини на майданчику. Також українець зіграв у складі "Олімпії" у 5 матчах Ліги чемпіонів ФІБА, в яких він за 13,4 хвилини набирає 3,2 очка, робить 2,8 підбирання та 2,0 передачі в середньому за гру.

      На міжнародній арені у складі збірних вихованець "Дніпра" виступав у 2017 році, коли у складі юніорської збірної України U-18 грав на чемпіонаті Європи у Дивізіоні А, за підсумками якого став другим найрезультативнішим гравцем турніру.

       

      Теги: Спорт Баскетбол Збірна України з баскетболу
      Джерело: 24 Канал
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