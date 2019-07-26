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      Обрання запобіжного заходу екс-начальнику поліції Головіну: що вимагає прокуратура

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      Дмитро Головін
      Дмитро Головін / 24 канал

      Колишнього очільника Одеської поліції затримали за масштабну контрабанду. У Солом'янському райсуді Києва йому обирають запобіжний захід.

      За підозрою прокуратури, Дмитро Головін, який є екс-головою поліції Одещени, заволодів сімома контейнерами з цигарками на суму в 50 мільйонів гривень. Ці контейнери, які він викрав, були речовими доказами в одній із справ.

      Читайте також: В Одесі затримали екс-начальника поліції Головіна: в чому саме його підозрюють

      Колишній голова поліції відмовився співпрацювати із слідством, а також щось коментувати, посилаючись на статтю Конституції України. 

      Суд
      Розгляд справи Головіна / Фото 24 каналу (Євген Назаренко)

      Судді були вимушені оголосити перерву, тому що адвокати Головіна сказали, що вони не спілкувалися із своїм підзахисним. Вони також стверджують, що не знають у чому його звинувачують і їм потрібно хоча б 15 хвилин, щоб поспілкуватися із Головіним, адже такої можливості в них досі не було.

      Прокуратура вимагає від суду обрати Головіну запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із заставою у 22 мільйони гривень. А це у два рази менше за ту суму, на яку колишній голова поліції викрав цигарок, згідно з підозрою прокуратури.

      Дивіться більше фото кореспондента 24 каналу (Євген Назаренко):

      Дивіться пряме включення кореспондента 24 каналу:

       

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      Теги: Новини України Новини політики Судді Новини Одеси Поліція Корупція Розслідування
      Джерело: 24 канал
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