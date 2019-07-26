Обрання запобіжного заходу екс-начальнику поліції Головіну: що вимагає прокуратура

Колишнього очільника Одеської поліції затримали за масштабну контрабанду. У Солом'янському райсуді Києва йому обирають запобіжний захід.

За підозрою прокуратури, Дмитро Головін, який є екс-головою поліції Одещени, заволодів сімома контейнерами з цигарками на суму в 50 мільйонів гривень. Ці контейнери, які він викрав, були речовими доказами в одній із справ.

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Колишній голова поліції відмовився співпрацювати із слідством, а також щось коментувати, посилаючись на статтю Конституції України.



Розгляд справи Головіна / Фото 24 каналу (Євген Назаренко)

Судді були вимушені оголосити перерву, тому що адвокати Головіна сказали, що вони не спілкувалися із своїм підзахисним. Вони також стверджують, що не знають у чому його звинувачують і їм потрібно хоча б 15 хвилин, щоб поспілкуватися із Головіним, адже такої можливості в них досі не було.

Прокуратура вимагає від суду обрати Головіну запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із заставою у 22 мільйони гривень. А це у два рази менше за ту суму, на яку колишній голова поліції викрав цигарок, згідно з підозрою прокуратури.

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