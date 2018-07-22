Обрано 13 найкращих фотографій собак з престижного конкурсу: миловидні кадри

Знаменитий кінологічний клуб у Kennel Club у Великобританії оголосив переможців щорічного фотоконкурсу собак Dog Photographer of the Year. Обрані світлини вийшли не лише миловидними, а й досить професійними.

Про це повідомляють на The Guardian.

На престижний фотоконкурс подають заявки фотографи з усього світу. За результатами конкурсу 2018 року головний приз отримала Моніка Медін за світлину датського дога, який сидить сам у лісі.

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На інших фото собаки різних порід подорожують з господарями та веселяться з улюбленими іграшками.