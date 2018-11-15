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      Обрано слово 2018 року за версією Оксфордського словника

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      Обрано слово 2018 року
      Обрано слово 2018 року / chytomo.com

      Словом року за версією Оксфордського словника англійської мови стало прикметник "токсичний" (toxic)

      Про це повідомляє сайт словника.

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      Цікаво, що в 2018 році кількість переглядів сторінки, де вказано значення слова "токсичний", збільшилася на 45%. Воно використовувалося в прямому і в переносному значенні.

      Варто додати, що вислів "токсичні хімікати" став популярним ще і в зв'язку зі справою про отруєння колишнього полковника Головного розслідувального управління Росії Сергія Скрипаля та його дочки Юлії.

      Крім того, великою популярністю протягом року користувався вислів "токсична маскулінність" на тлі скандалів про сексуальні домагання.

      Походження слова "токсичний" Саме слово прийшло в англійську мову з латині в XVII столітті. Латинь, в свою чергу, запозичила слово з грецької мови, де воно означало "смертельну отруту", яка використовується при виготовленні стріл.

      Теги: Великобританія Новини культури мовне питання
      Джерело: 24 Канал
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