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22:53, 26 червня
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Образ Меган Маркл прирівняли із стилем принцеси Діани: фото

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Меган Маркл (ліворуч), принцеса Діана (праворуч)
Меган Маркл (ліворуч), принцеса Діана (праворуч)

Після весілля з принцом Гаррі Меган Маркл старанно виконує королівські обов'язки. Вона взяла участь у своїй першій акції лише через три дні після вінчання та відвідала масштабні заходи як Trooping Color та Royal Ascot, а ще поїхала у подорож з королевою Єлизаветою ІІ.

27 червня герцог і герцогиня Сассекські взяли участь у нагородженні молодих лідерів у Букінгемському палаці.

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Меган Маркл стала однією з очільників "Програми молодих лідерів королеви" при Букінгемському палаці

Для події Маркл одягнула костюм Prada з чорними туфлями на шпильках від Aquazzura. Модні експерти прирівняли вихід Меган із стилем принцеси Діани, яка обирала костюми схожого крою на численні офіційні події.

Так виглядав діловий стиль принцеси Діани:

 

Теги: LifeStyle Стиль і мода Меган Маркл Королівська сім'я
Джерело: Who What Wear
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