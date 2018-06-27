Образ Меган Маркл прирівняли із стилем принцеси Діани: фото

Після весілля з принцом Гаррі Меган Маркл старанно виконує королівські обов'язки. Вона взяла участь у своїй першій акції лише через три дні після вінчання та відвідала масштабні заходи як Trooping Color та Royal Ascot, а ще поїхала у подорож з королевою Єлизаветою ІІ.

27 червня герцог і герцогиня Сассекські взяли участь у нагородженні молодих лідерів у Букінгемському палаці. Читайте також: Елегантний образ Маркл на кінних перегонах порівняли з Одрі Хепберн: фото Меган Маркл стала однією з очільників "Програми молодих лідерів королеви" при Букінгемському палаці Для події Маркл одягнула костюм Prada з чорними туфлями на шпильках від Aquazzura. Модні експерти прирівняли вихід Меган із стилем принцеси Діани, яка обирала костюми схожого крою на численні офіційні події. Так виглядав діловий стиль принцеси Діани: