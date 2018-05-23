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Образ Меган Маркл в Букінгемському палаці порівняли з Кейт Міддлтон: деталі

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Меган Маркл та Кейт Міддлтон
Меган Маркл та Кейт Міддлтон / people.com

Минуло кілька днів з дня весілля Меган Маркл та принца Гаррі, однак ця подія досі привертає увагу всього світу. За першим виходом новоспеченої герцогині стежили всі ЗМІ, відтак в образі екс-акторки вбачили своєрідне наслідування Кейт Міддлтон.

Як відомо, 19 травня Меган Маркл офіційно стала дружиною принца Гаррі. В день вінчання екс-акторка отримала свій королівський титул – герцогиня Сассекська. Разом із новоспеченим чоловіком вона вперше відвідала світський захід – 70-річчя принца Чарльза.

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Святкування традиційно відбулось в садах Букінгемського палацу. Для важливого заходу Меган Маркл обрала сукню пастельних кольорів від Goat за 800 доларів, до якої підібрала елегантний капелюшок. У всіх ЗМІ з'явились розкішні фото графині Сассекської, а експерти побачили в елегантному вбранні невеличкий плагіат, повідомляє People

Розкішний "лук" Меган Маркл був дуже подібним до вбрання Кейт Міддлтон на такому ж прийомі в 2012 році. Тоді герцогиня Кембриджська теж дебютувала в новому статусі. Дружина принца Вільяма засвітилась у ніжно-рожевій сукні Emilia Wickstead, вартість якої становила 2 тисячі доларів. До одягу Кейт Міддлтон підібрала капелюшок та клатч. 


Кейт Міддлтон на дні народженні принца Чарльза у 2012 році

Щодо прикрас та зачісок смаки двох герцогинь суттєво відрізняються. Меган Маркл надала перевагу сережкам з діамантами, а Кейт Міддлтон – з перлинами. Також дружина принца Гаррі зробила елегантну зачіску, водночас, як її новоспечена родичка зробила ідеальну укладку волосся. 

Теги: LifeStyle Весілля принца Гаррі і Меган Маркл Меган Маркл Кейт Міддлтон Королівська сім'я
Джерело: 24 Канал
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