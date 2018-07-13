Образ Меланії Трамп порівняли з героїнею мультфільму "Красуня і Чудовисько": фото
Президент США Дональд Трамп та його дружина Меланія прибули до Великобританії у рамках дводенного офіційного візиту.
Подружжя Трампів зустрілося з прем'єр-міністром Сполученого Королівства Терезою Мей і її чоловіком Філіпом. Для такої події Меланія обрала елегантну блідо-жовту шифонову сукню від J. Mendel і туфлі від Manolo Blahnik.
Читайте також: Хто надихає Меган Маркл на стильні образи: фотопорівняння
Меланія Трамп
Користувачі Twitter одразу ж порівняли першу леді США з діснеєвською принцесою Белль з мультфільму "Красуня і Чудовисько".
Люди писали у коментарях не тільки про схожість вбрання Меланії з сукнею Белль, але і зіставляли Трампа з Чудовиськом.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Що зміниться у пільгах у 2016 році5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми14 лютого 2016 , 03:46 1