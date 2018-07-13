Образ Меланії Трамп порівняли з героїнею мультфільму "Красуня і Чудовисько": фото

Президент США Дональд Трамп та його дружина Меланія прибули до Великобританії у рамках дводенного офіційного візиту.

Подружжя Трампів зустрілося з прем'єр-міністром Сполученого Королівства Терезою Мей і її чоловіком Філіпом. Для такої події Меланія обрала елегантну блідо-жовту шифонову сукню від J. Mendel і туфлі від Manolo Blahnik.

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Меланія Трамп

Користувачі Twitter одразу ж порівняли першу леді США з діснеєвською принцесою Белль з мультфільму "Красуня і Чудовисько".

Люди писали у коментарях не тільки про схожість вбрання Меланії з сукнею Белль, але і зіставляли Трампа з Чудовиськом.

I’m waiting for Macron to turn up dressed as a candlestick. pic.twitter.com/LifBGZ72Te — Mark Wallace (@wallaceme) 12 липня 2018 р.

Some reason Melania Trump’s dress reminded me of Belle from Beauty and the Beast. pic.twitter.com/UAEnl4FnjR — Charlotte Gough (@charlottegough8) 12 липня 2018 р.