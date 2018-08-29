Образ Меланії Трамп порівняли з легендарними красунями 1960-их: фотопорівняння

Меланія Трамп вкотре зачарувала новим образом. Навіть в ролі садівника перша леді США показала вишуканість та стиль, який у мережі порівняли з легендарними акторками 1950-их років.

Як відомо, 27 серпня Меланія Трамп урочисто посадила дерево на подвір'ї Білого дому. При цьому дружина Президента США не зрадила своїм традиціям та приступила до роботи у туфлях на підборах від Christian Louboutin. Перша леді постала перед фотографами у спідниці з квітковим принтом від Valentino та у ніжно-рожевому топі, що ефектно підкреслили струнку фігуру екс-моделі.

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Допис, поширений Melania Trump (@melaniatrump.style) 28 Сер 2018 р. о 12:32 PDT

Допис, поширений Melania Trump (@melaniatrump.style) 28 Сер 2018 р. о 12:12 PDT

Такий стильний образ викликав двоякі коментарі в мережі. Хейтери стверджували, що це найгірший вихід Меланії Трамп, адже жінка недоречно підібрала вбрання для садівничої роботи, однак інші не скупились на компліменти, зазначивши, що перша леді, як завжди, виглядає чудово. Та серед користувачів мережі знайшлись й такі, хто побачив спільне між образом чарівної Меланії та легендарними акторками Одрі Хепберн, Софі Лорен та навіть княгині Монако Грейс Келлі.



Образ Меланії Трамп порівняли з легендарними красунями



Грейс Келлі та Меланія Трамп: порівняння образів

Варто зазначити, що образи й справді подібні, адже у 1947 році культовий бренд Dior ввів у моду об'ємні спідниці. Дизайнери запропонували модницям доповнювати стильний look приталеними топами або сорочками. Порадою модельєрів скористалась Меланія Трамп, яка через понад півстоліття повторила модний тренд повоєнних часів.



Модний тренд 1947 року