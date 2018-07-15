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Образ Меланії Трамп порівняли з принцесою Діаною: неймовірна схожість

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Образ Меланії Трамп
Образ Меланії Трамп / Getty images

Приголомшливий образ Меланії Трамп у Лондоні не перестає привертати до себе увагу. Користувачі мережі навіть прирівняли його до "луку" принцеси Діани.

Перша леді США вразила весь світ яскравою появою на зустрічі з прем'єр-міністром Сполученого Королівства Терезою Мей та її чоловіком Філіпом. До офіційного заходу Меланія Трамп ретельно підготувалась: вона з'явилась перед журналістами в розкішній блідо-жовтій сукні від J. Mendel. Судячи із захопленої реакції мережі, вибір дружини американського Президента був вдалим.

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Наразі чарівний образ Меланії порівняли з героїнею мультфільму "Красуня і Чудовисько". Та на цьому користувачі мережі не зупинись, а зробили фотопорівняння "луку" першої леді США з легендарною принцесою Діаною. 

 

Покійна дружина принца Чарльза на світський захід вбрала сукню подібного крою. Плаття принцеса Діана замовила у дизайнера Catherine Walker спеціально для Каннського кінофестивалю в 1987 році. 


Чарівна принцеса Діана на кінофестивалі

Варто зазначити, що обидві знаменитості виглядали розкішно в елегантних сукнях, а їхні "луки" й справді подібні. Однак серед прихильників Меланії Трамп знайшлись ті, хто не погодився з загальною думкою: люди запевняли, що стиль першої леді аж ніяк не схожий на принцеси Діани. 

Теги: LifeStyle Великобританія Меланія Трамп
Джерело: 24 Канал
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