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      Образ немає, – Епіфаній поділився враженнями від зустрічі з Зеленським

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      Зеленський справив позитивне враження на Епіфанія
      Зеленський справив позитивне враження на Епіфанія / pomisna.info

      Новообраний президент Володимир Зеленський справив позитивне враження на предстоятеля Православної церкви України митрополита Епіфанія після їхньої зустрічі, яка відбулася 30 квітня в Києві. Окрім того, митрополит не ображається на колишнього шоумена за жарт-порівняння Томосу про автокефалію з термосом.

      Предстоятель ПЦУ в інтерв'ю LB.ua зауважив, що прагне мати добрі, дружні взаємини з майбутнім президентом, а його "конфесійні вподобання ніяк не впливають на розвиток чи на внутрішні справи Української церкви".

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      Епіфаній підкреслив, що у нього склалося "дуже позитивне" враження після спілкування із новообраним президентом, хоча до цієї зустрічі вони особисто знайомі не були.

      Настоятель Православної церкви додав, що не ображається на Зеленського, який під час одного з виступів "95 Кварталу" кілька разів назвав Томос – термосом.

      У нас постають інші виклики й проблеми, які треба вирішувати. Як православні, ми повинні не звертати увагу на колишні образи. Це не є важливо. Важливо будувати разом Україну. Не можна йти вперед з головою, оберненою назад,
      – сказав Епіфаній.

      Окрім того, митрополит відзначив, що якщо за нової влади хтось намагатиметься руйнувати Православну Церкву України, це негативно відіб’ється на самому президентові.

      "Петро Олексійович увійде в історію як будівничий, як той, хто зумів об’єднати Православну Церкву України. А наступний Президент хіба захоче увійти в історію як руйнівник? Тому будь-яка українська влада повинна бути зацікавлена в тому, щоб зберегти і примножити те, що вже було зроблено, незалежно від постатей, від імен. Бо це надбання всього народу, а не заслуга однієї людини", – наголосив Епіфаній.

      Що відомо про зустріч Епіфанія і Зеленського? Новообраний президент України Володимир Зеленський зустрівся із головою Православної церкви України Епіфанієм 30 квітня у Михайлівському Золотоверхому монастирі міста Києва. Митрополит привітав політика з перемогою на виборах і побажав мудрості, сили й наснаги у відповідальному служінні українському народу.

      Під час зустрічі вони обговорили "проблеми, які стоять перед українцями, зокрема, багаторічний конфлікт на Донбасі", боротьбу з корупцією та бідністю.

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      Теги: Новини України Новини політики Епіфаній Володимир Зеленський Православна церква України Релігія Томос Президент України
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