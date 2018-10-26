Образ за дві тисячі гривень: дочка президента США Іванка Трамп одягнулася в мас-маркеті
Донька чинного Президента США Іванка Трамп прибула в місто Галфпорт (штат Міссісіпі), де продемонструвала бюджетний і стильний образ з мас-маркету.
Для виходу Іванка Трамп одягнула плаття від Zara з принтом класичних шовкових хусток.
Читайте також: Трамп вважає, що всі хочуть бачити його дочку новим представником США в ООН
На офіційному сайті магазину ціна на сукню – 2 300 гривень.
Свій образ дочка Дональда Трампа доповнила класичними чорними туфлями-човниками на підборах і широким чорним поясом. Іванка розпустила волосся і зробила насичений макіяж з акцентом на очі.
Іванка Трамп / Instagram-сторіз
Плаття Zara коштує 2 299 гривень
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Що зміниться у пільгах у 2016 році5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми14 лютого 2016 , 03:46 1