Ображав дівчаток, а мати не реагувала, – сусіди про підозрюваного у вбивстві Мирослави Третяк

Односельці дітей розповіли, що підліток виріс у сім'ї, де не надто приділяли час його вихованню. Сусідка Катерина Стоянова стверджує, що на жорстокість хлопця закривали очі.

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Стоянова розповіла, що хлопець міг заважати дівчатам в пісочниці, кидав пісок їм в очі. Також односельчанка сказала, що в дитинстві Богдан поранив її внучку. Він жбурляв у неї камінням.

Біжить Богдан і кидає в когось камені. Не видно в кого, бо далеко йшла. Підходжу ближче, бачу, що моя внучка вся в крові "їде" по забору. Я думала, що він її убив. Це був такий стрес. Я думала, що знепритомнію,

– зізналась жінка.

За її словами, Богдан розбив дівчинці брову. Також жінка чула випадок, коли підозрюваний вдарив іншу дівчинку арматурою.

Мати захищала Богдана

Зять жінки пішов до Богдана, аби з'ясувати, чому він ображає дівчинку. Тоді вийшла мати хлопця з палицею в руках.

Хлопець нібито вбивав тварин

Сусідка додала, що в селі розповідали історії, коли Богдан вбивав тварин. Мовляв, він вішав маленьких цуценят.

"Тобто ця жорстокість була помічена, були свідки, які це бачили", – зазначила сусідка.

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