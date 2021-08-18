Ображав дівчаток, а мати не реагувала, – сусіди про підозрюваного у вбивстві Мирослави Третяк
Джерело:"Говорить Україна"
Підозрюваний у вбивстві 6-річної Мирослави Третяк Богдан Ф. начебто постійно ображав дітей та був жорстокий до них. Водночас мати не реагувала на такі дії сина.
Односельці дітей розповіли, що підліток виріс у сім'ї, де не надто приділяли час його вихованню. Сусідка Катерина Стоянова стверджує, що на жорстокість хлопця закривали очі.
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Люди кажуть, що Богдан ображав дівчаток
Стоянова розповіла, що хлопець міг заважати дівчатам в пісочниці, кидав пісок їм в очі. Також односельчанка сказала, що в дитинстві Богдан поранив її внучку. Він жбурляв у неї камінням.
Біжить Богдан і кидає в когось камені. Не видно в кого, бо далеко йшла. Підходжу ближче, бачу, що моя внучка вся в крові "їде" по забору. Я думала, що він її убив. Це був такий стрес. Я думала, що знепритомнію,
– зізналась жінка.
За її словами, Богдан розбив дівчинці брову. Також жінка чула випадок, коли підозрюваний вдарив іншу дівчинку арматурою.
Мати захищала Богдана
Зять жінки пішов до Богдана, аби з'ясувати, чому він ображає дівчинку. Тоді вийшла мати хлопця з палицею в руках.
Хлопець нібито вбивав тварин
Сусідка додала, що в селі розповідали історії, коли Богдан вбивав тварин. Мовляв, він вішав маленьких цуценят.
"Тобто ця жорстокість була помічена, були свідки, які це бачили", – зазначила сусідка.
Що відомо про вбивство Мирослави Третяк
- Дівчинка зникла у селі Старий Салтів 28 липня. Вона пішла гуляти і не повернулась додому.
- Мирославу шукали волонтери та поліція. Однак знайшли дитину мертвою. Її тіло лежало у покинутій будівлі та мало ознаки насильницької смерті.
- Поліція затримала підозрюваного у вбивстві Мирослави – 13-річного Богдана. Він є сусідом дівчинки.
- Суд обрав йому запобіжний захід: місяць у приймальнику-розподільнику для дітей.
- Він уже зізнався у скоєному. Повідомляли, що Богдан був п'яний. Проте цю інформацію згодом спростували.