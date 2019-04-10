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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Образи та недоречні порівняння: як оточення Порошенка відреагувало на результати виборів

      Чесна політика 802 Читать новость на русском

      За результатами першого туру виборів Володимир Зеленський набрав понад 30%, що є більше, аніж Петро Порошенко та Юлія Тимошенко сумарно. Фахівці ще довго аналізуватимуть причини такого результату, але очевидно також, що провиною є ненависть, яку сіяла керівна корумпована верхівка.

      Після оголошення результатів першого туру цю ненависть до переможця спровокував сам чинний президент, який назвав свого опонента "маріонеткою Коломойського", що стало пострілом для образ на адресу кандидата з боку депутатів "Блоку Петра Порошенка" та оточення президента.

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      Прихильники чинного президента повторювали відому помилку, якої припустилася Гілларі Клінтон у 2016 році. Кандидатка на посаду президнента образила виборців Дональда Трампа, назвавши їх basket of deplorables, що перекладається, як кошик з непотребом або нікчемами.

      Гілларі Клінтон
      Гілларі Клінтон – кандидат на посаду президента США на виборах 2016 року

      Але перевершив усіх депутат від "Блоку Петра Порошенка" Олександр Бригинець. Виборців, які відмовилися підтримати його лідера, нардеп назвав "ватою".

      Пост ненависті в Twitter опублікував Володимир Ар'єв, назвавши виборців дурнями. Він є одним з ключових депутатів команди правлячої верхівки та очолює делегацію до Парламентської асамблеї Ради Європи. Сама організація покликана гарантувати права людини та толерантне ставлення до людей з протилежною думкою.

      Володимир Ар'єв
      Володимир Ар'єв

      Так само зробив Ростислав Павленко, який за президентства Порошенка був заступником в Адміністрації президента, а зараз працює головою Національного інституту стратегічних досліджень. Він назвав всіх незгодних з Петром Олексійовичем "ресурсом" для геополітичних амбіцій Кремля.

      Юрій Бірюков, який є радником президента, у відповідь на виклик кандидата Зеленського Петру Порошенку провести дебати на стадіоні опублікував фотоколаж. На ньому чинний гарант зображений у формі чилійського диктатора Аугусто Піночета та припискою "На стадіоні, то на стадіоні".

      Ці слова є прямим посиланням до подій у Чилі, де Піночет зібрав на стадіоні своїх опонентів для проведення масової страти.

      Багато хто говорить, що вибори в Україні брудні, йдуть не за правилами. Так і є, але у виборах бере участь людина, яка повинна задавати їх стандарт. Яка хоч і є кандидатом, але й гарантом Конституції одночасно, тому зобов'язана бути прикладом для наслідування.

      Перед гарантом завжди є вибір: або тримати планку високо, змушуючи всіх грати чесно, або опустити планку виборів нижче плінтуса, створивши поле, в якому тепер на межі фолу грають всі інші гравці.

      Після оголошення підсумків виборів у першому турі відбувся фактично злам, коли чинному президенту довелося грати в сценарій кандидата-переможця, який задавав порядок денний та взяв у свої руки політичну матрицю. Петру Порошенку довелося погоджуватися на дебати на стадіоні НСК "Олімпійський" та здавати аналізи.

      Зрештою з'явилася публічна заява Адміністрації президента про те, що здавати аналізи для кандидатів у президенти є питанням національної безпеки.

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      Всі страхи, що вибори президента України призведуть до обвалу гривні, колапсу фінансової системи та втечі інвесторів виявилися панічними нападами. Тому що, наприклад, з 29 березня українські цінні папери виросли у вартості на півтора відсотка.

      Цифри на табло ЦВК стали вироком корумпованій верхівці, яка захопила державні потоки та засіла у високих кабінетах на хвилі жертовних подій часів Революції гідності. Чим би не закінчилися вибори – це буде дуже корисний урок для всіх наступних поколінь української політики. Якщо крадеш, то ідеш в небуття.

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      Автор: Сергій Лещенко
      Теги: Новини політики Новини України Володимир Зеленський Президентські вибори 2019 Петро Порошенко Чесна політика Блок Петра Порошенка Володимир Ар’єв Гілларі Клінтон Олександр Бригинець Відеоблоги
      Джерело: 24 канал
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