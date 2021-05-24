Міськраду Кривого Рогу обшукують: підозрюють розкрадання понад півтора мільярда

24 травня 2021 , 10:52
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Джерело:

ДФС

Держава фіскальна служба повідомила, що проводить обшуки в міській раді Кривого Рогу. Кількох посадовців підозрюють у незаконних схемах із закупівлями на 1,7 мільярда. Наразі слідчі намагаються знайти докази.

Про обшуки повідомили приблизно 12:20 годині 24 травня. Їх проводить управління фінансових розслідувань під керівництвом прокуратури.

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Правоохоронець на вході міськради Кривого Рогу / Фото ДФС

Більше про схему яку викрили

  • Слідчі вважають, що протягом 2018 – 2021 років там крали кошти на тендерних закупівлях.
  • Тендери міськради отримували фірми, які мають ознаки фіктивності.
  • Загальна сума всіх договорів, про які мовиться, – 1 мільярд 700 тисяч гривень.
  • Скільки з цих коштів пішли до кишені корупціонерів – ще невідомо. 
  • У Фіскальній службі повідомили, що чиновники використовували реквізити, документи та печатки ймовірно фіктивних підприємств.
  • Вони це робили за сприянням посадовців виконкому Криворізької міської ради.
  • Це робили заради ухилення від сплати податків та розкрадання бюджетних коштів.
  • Під час обшуків хочуть знайти документи підозрілих закупівель та чорнові записи зловмисників.
  • Скількох людей підозрюють у цій справі – поки не повідомляють.


Правоохоронець біля кабінету, який обшукують у Криворізькій міськраді / Фото ДФС

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Автор: Олександр Марчак