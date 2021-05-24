Міськраду Кривого Рогу обшукують: підозрюють розкрадання понад півтора мільярда

Держава фіскальна служба повідомила, що проводить обшуки в міській раді Кривого Рогу. Кількох посадовців підозрюють у незаконних схемах із закупівлями на 1,7 мільярда. Наразі слідчі намагаються знайти докази.
Про обшуки повідомили приблизно 12:20 годині 24 травня. Їх проводить управління фінансових розслідувань під керівництвом прокуратури.
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Правоохоронець на вході міськради Кривого Рогу / Фото ДФС
Більше про схему яку викрили
- Слідчі вважають, що протягом 2018 – 2021 років там крали кошти на тендерних закупівлях.
- Тендери міськради отримували фірми, які мають ознаки фіктивності.
- Загальна сума всіх договорів, про які мовиться, – 1 мільярд 700 тисяч гривень.
- Скільки з цих коштів пішли до кишені корупціонерів – ще невідомо.
- У Фіскальній службі повідомили, що чиновники використовували реквізити, документи та печатки ймовірно фіктивних підприємств.
- Вони це робили за сприянням посадовців виконкому Криворізької міської ради.
- Це робили заради ухилення від сплати податків та розкрадання бюджетних коштів.
- Під час обшуків хочуть знайти документи підозрілих закупівель та чорнові записи зловмисників.
- Скількох людей підозрюють у цій справі – поки не повідомляють.
Правоохоронець біля кабінету, який обшукують у Криворізькій міськраді / Фото ДФС