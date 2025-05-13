Понад 200 обшуків: Нацполіція проводить спецоперацію в Україні

В Україні правоохоронці проводять масові обшуки. Вони спрямовані на ліквідацію наркобізнесу у державі.

Нацполіція проводить понад 200 обшуків у рамках спецоперації з ліквідації наркобізнесу в Україні, передає 24 Канал.

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Що відомо

Поліцейські документують факти виготовлення та збуту наркотиків у промислових масштабах, а також ліквідовують нарколабораторії й склади з фасування "товару", серед якого альфа-PVP, амфетамін і мефедрон.

"Інформація про результати згодом", – заявили у поліції.

Викриття зловмисників і пошуки наркотиків / Фото поліція

Нагадаємо, що 10 травня стало відомо, що 6 посадовців керівної ланки напрямку матеріально-технічного забезпечення Головного управління Національної гвардії відсторонили від посад.