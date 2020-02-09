Обшуки на 1+1 заради рейтингу, ймовірне звільнення Богдана та загроза для Гончарука: блоги тижні

Сайт 24 каналу зібрав 5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед резонансних тем – як обшуки на 1+1 можуть допомогти Зеленському, слухи про звільнення глави Офісу президента та чому Гончарук неправильно зрозумів президента.

​1. Не коронавірусом єдиним, або Справжня небезпека ближче







Поки що в Україні не було зафіксовано жодного випадку захворювання на новий вірус, але увага ЗМІ та громадськості прикута до нього так, наче центр епідемії не в далекому Китаї, а десь на Оболоні. Тим часом від звичайного грипу по всьому світу щороку помирає від 300 до 600 тисяч людей.



Все про коронавірус.

2. Гончарук не зрозумів Зеленського. Чи йде до відставки?







Якщо прем'єр – не лідер, політики його з'їдять. І от саме це відбувається з Олексієм Гончаруком – його вже майже доїли.



Читайте більше матеріалів про Олесія Гончарука.

3. Обшуки на 1+1: чому Зеленський тільки виграє від цього







Враховуючи публічність і резонанс ситуації, слідству, як і по справі Шеремета, доведеться оприлюднювати не лише "докази", а й пояснювати свою логіку.



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4. Загроза для країни. Чому Зеленський може звільнити Богдана







Офісом президента продовжує ходити чутки – звільнять главу ОП Андрія Богдана чи ні.



Все про голову Офісу президента Андрія Богдана.

5. Убойный месяц в исполнении "слуг"







Поддержка Зеленского и его партии просела, но пока остается на удивление высокой. То, как разворачивались события в январе, могло бы и сильнее ударить по президенту.



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