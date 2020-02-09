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      Обшуки на 1+1 заради рейтингу, ймовірне звільнення Богдана та загроза для Гончарука: блоги тижні

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      Блоги тижня / Колаж 24 каналу

      Сайт 24 каналу зібрав 5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед резонансних тем – як обшуки на 1+1 можуть допомогти Зеленському, слухи про звільнення глави Офісу президента та чому Гончарук неправильно зрозумів президента.

      ​1. Не коронавірусом єдиним, або Справжня небезпека ближче

      грип коронавірус

      Поки що в Україні не було зафіксовано жодного випадку захворювання на новий вірус, але увага ЗМІ та громадськості прикута до нього так, наче центр епідемії не в далекому Китаї, а десь на Оболоні. Тим часом від звичайного грипу по всьому світу щороку помирає від 300 до 600 тисяч людей.

      Все про коронавірус.

      2. Гончарук не зрозумів Зеленського. Чи йде до відставки?

      гончарук

      Якщо прем'єр – не лідер, політики його з'їдять. І от саме це відбувається з Олексієм Гончаруком – його вже майже доїли.

      Читайте більше матеріалів про Олесія Гончарука.

      3. Обшуки на 1+1: чому Зеленський тільки виграє від цього

      обшуки 1+1

      Враховуючи публічність і резонанс ситуації, слідству, як і по справі Шеремета, доведеться оприлюднювати не лише "докази", а й пояснювати свою логіку.

      Ще більше матеріалів про обшуки на 1+1 –  дивіться тут!

      4. Загроза для країни. Чому Зеленський може звільнити Богдана

      зеленський богдан

      Офісом президента продовжує ходити чутки – звільнять главу ОП Андрія Богдана чи ні.

      Все про голову Офісу президента Андрія Богдана.

      5. Убойный месяц в исполнении "слуг"

      рейтинги зеленского и партии слуга народу

      Поддержка Зеленского и его партии просела, но пока остается на удивление высокой. То, как разворачивались события в январе, могло бы и сильнее ударить по президенту.

      Читайте больше блог автора здесь!

      Рекомендуєм: Субсидії не вирішать усіх проблем українців, або Як зробити людей заможнішими

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      Теги: Новини політики Новини України Андрій Богдан Олексій Гончарук Коронавірус 2020 Слуга народу Прослушка Гончарука Обшук на 1+1 Володимир Зеленський Публікації Грип в Україні Рейтинги
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