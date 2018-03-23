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Обшуки на заводі АТЕК: "Нацкорпус" перекрив виїзди з підприємства

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Обшуки на заводі АТЕК
Обшуки на заводі АТЕК / pravda.com.ua/

Поліція проводить обшуки на заводі АТЕК. Представники Нацкорпусу, які орендують там приміщення, вже встигли перекрити проспект Перемоги на знак протесту.

Про це повідомив кореспондент 24 Каналу.

Представники "Національного корпусу" перекрили виїзд з заводу і починають будувати барикади. За їхніми словами поліція вилучила гроші і нагороди, не пояснюючи причин.

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Присутні силовики наразі не коментують причини обшуків. Речник Національної поліції України повідомив, що слідчі дії відбувають стосовно заводу, а не політично ї організації.

В рамках розслідування кримінального провадження, яке розслідує Головне слідче управління, в адмінбудівлі заводу АТЕК відбуваються слідчі дії, а саме йде виїмка документації. Жодні політичні чи громадські формування, що перебувають на території заводу, не є об'єктом зацікавленості з боку поліції,
– заявив речник Національної поліції України Ярослав Тракало.

Представники "Нацкорпусу" планують не пропускати будь-який транспорт з території заводу поки їм не пояснять причини обшуку.

Теги: Новини України Новини політики Поліція Новини Києва Нацгвардія
Джерело: 24 Канал
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