Обшуки СБУ на "АрселорМіттал" у Кривому Розі: що відомо

Служба безпеки України 20 липня здійснює обшуки на одному із найбільших підприємств України – металургійному комбінаті "АрселорМіттал Кривий Ріг". Мовиться про слідчі дії у справі про підозру у порушенні підприємством норм екологічної безпеки.

Повідомив про факт обшуків виконувач обов'язків генерального директора підприємства Олександр Іванов у відеозверненні у Facebook. Згодом інформацію підтвердило "Громадське".

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За словами Іванова, працівники Служби безпеки прийшли з обшуком на новозбудований об'єкт – "третю машину безперервного лиття заготовок". Там силовики начебто вилучили копії документів щодо цього обладнання і "почали перевірку з контролю іонізаційного випромінювання".

"Нещодавно нас, найбільшого іноземного інвестора в Україні, звинуватили в екоциді – знищенні рослинного і тваринного світу, отруєнні повітря і води, що призвело до екологічної катастрофи", – сказав Іванов. Хоча підприємство, мовляв, пройшло "всі екологічні перевірки, в тому числі позапланову – у квітні цього року".

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк відреагував на інформацію про обшуки на своїй сторінці у Facebook: "Тривожний виклик. Розбираюся".

СБУ інформацію наразі не коментувало, однак відомо (за відомостями від "Громадського"), що станом на 21 годину обшуки на гірничо-металургійному комбінаті тривали. З початку дня 20 липня на території комбінату перебувають приблизно два десятки співробітників СБУ та спеціаліст-радіолог.

Важливо: 17 липня СБУ порушила справу проти керівників "АрселорМіттал Кривий Ріг" за порушення норм екологічної безпеки.



Перед цим, 12 липня, президент Зеленський цікавився у представників підприємства, як конкретно вони покращують екологічну ситуацію в регіоні. Мовилося про зобов'язання щодо цього, які "АрселорМіттал" брало на себе.

Що відомо про меткомбінат "АрселорМіттал Кривий Ріг"?Підприємство належить індійському мільярдеру Лакшмі Мітталу. Воно є найбільшим виробником сталепрокату в Україні. Виробничі потужності підприємства з повним виробничим циклом розраховані на випуск щороку понад 6 мільйонів тонн прокату, приблизно 7 мільйонів тонн сталі та 6,7 мільйона тонн чавуну. Основні ринки збуту – країни Близького Сходу, Африки та Європи.