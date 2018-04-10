Обшуки у квартирі Савченко: стало відомо, хто проводить слідчі дії

Обшуки у квартирі народного депутата Надії Савченко у вівторок, 10 квітня, проводять працівники Служби безпеки України.

Про це повідомляє "РБК-Україна" із посиланням на речницю СБУ Олену Гітлянську.

Раніше у вівторок про обшуки у квартирі Савченко сповістив її адвокат Олег Соловей. Проте не було відомо, яка саме правоохоронна установа проводить ці слідчі дії.

Відтак, Гітлянська повідомила, що в межах кримінального провадження щодо Савченко наразі тривають слідчі дії.

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В рамках кримінального провадження наразі тривають слідчі дії. Обшуки відносяться до категорії слідчих дій. Тривають не лише обшуки, а багато різних слідчих дій. Ми ведемо розслідування по цій справі,

– розповіла речниця СБУ.

Нагадаємо, 22 березня Верховна Рада зняла депутатську недоторканність із Надії Савченко, а також дала дозвіл на її затримання та арешт. 23 березня суд обрав Надії Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 днів.

У чому підозрюють Надію Савченко? У змові з терористичною організацією так званою "ДНР" та підготовці масштабного теракту в центрі Києва, а також у спробі повалення конституційного ладу та захоплення державної влади.



Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко з екс-переговірником Володимиром Рубаном планували вбивства Порошенка, Турчинова, Авакова, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель.