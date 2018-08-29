Обшуки в активістки Українського культурного центру: жінці "шиють" участь у "Правому секторі"

У середу, 29 серпня, у Сімферополі після обшуку вдома в активістки Українського культурного центру Ольги Павленко з її житла вилучили всю оргтехніку.

Про це у Facebook повідомила організація "Кримська солідарність".

24 канал повідомляв, що 29 серпня вранці у Сімферополі працівники ФСБ Росії провели обшуки вдома в Ольги Павленко. Причини обшуків не вказувалися, проте близьке оточення активістки пов'язує їх зі зливом інформації про роботу УКЦ проросійському сайту "Русская Весна".

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Обшук проводився за підозрою Ольги Павленко в участі в забороненій організації на території РФ "Правий сектор". Обшук закінчено. Вилучили всю оргтехніку. Ольга перебуває у квартирі,

– сповістили у "Кримській солідарності".