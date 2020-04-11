Обшуки в біблійній школі та блокпости: кадри з життя Першотравенська під час COVID-19
Місто Першотравенськ стало осередком розповсюдження коронавірусу на Дніпропетровщині. Почалось все із збору Міжнародного біблійного коледжу на базі церкви "Нового покоління". Поліція вже відкрила кримінальне провадження.
Нині на в'їзді у кількатисячний Першотравенськ стоять блокпости, а в самому місті дезінфікують вулиці. Людей просять не виходити з дому.
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Блокпости у Першотравенському / Скриншот з відео
Місцевих масово тестують на COVID-19. Медики вже виявили 27 випадків коронавірусу. У найважчому стані 61-річна жінка, вона зараз в обласній лікарні.
Станом на 11 квітня у Дніпропетровській області загалом виявили 55 випадків COVID-19.
Спалах вірусу у місті пов'язують з зібранням представників церкви "Нового покоління". На біблійні навчання у Першотравенськ з'їхалось кілька сотень людей з усієї України та з-за кордону. Коледж на базі церкви аж до кінця березня не припиняв навчання попри запровадження в Україні карантину.
До слова На релігійних зборах у Першотравенську з хворими на COVID-19 контактували 556 людей
Правоохоронці та медики вже встановили імена тих, хто контактував із хворими, на самоізоляції зараз понад півтисячі людей. Однак частина після біблійних навчань встигла роз'їхалась додому. Їх тепер вишукують по всій області.
Правоохоронці розслідують, чому попри карантин зібрання не припинялись.
"Це порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних захворювань. Зараз триває досудове розслідування. В рамках провадження було проведено санкціонований обшук у приміщенні біблійної школи, під час якого вилучено речові докази", – пояснив речник поліції Дніпропетровщини Ганна Старчевська.
Обшуки в біблійній школі / Фото Нацполіції
Організаторам може загрожувати до трьох років за ґратами. Проти релігійної організації виступили і самі жителі Першотравенська. В мережі навіть створили закриту групу проти церкви "Нове покоління". Цей факт також тепер розслідують правоохоронці.
Яка відповідальність передбачена за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу
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