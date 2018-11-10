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      Обшуки в компанії "СОБІ": у співробітників забрали телефони та не випускали їх на вулицю

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      9 листопада правоохоронці увірвались з обшуками до офісів компанії з видобутку піску ТОВ "СОБІ". У співробітників організації відібрали телефони та не випускали їх на вулицю.

      Зокрема, за словами юристів, десятки поліцейських блокували головне приміщення та без жодних пояснень розпочали слідчі дії. На які, мовляв, мають ухвалу суду.

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      До офісу вдалося потрапити лише одному адвокату.

      Можу припустити що це в рамках кримінальної справи щодо їх виробництва, адже воно пов'язане з незаконним видобутком піску. У свою чергу можу сказати, що "СОБІ" займається видобутком піску вже тривалий час і ми маємо всі документи, це можна перевірити,
      – відповів адвокат ТОВ "СОБІ" Юрій Очеретний.

      Обшуки у компанії відбуваються вже не вперше, запевняють юристи. Цього року на ТОВ "СОБІ" було відкрито щонайменше вісім кримінальних проваджень, більшість з яких стосуються минулорічних справ, по яких компанія раніше вже виграла суди.

      Обшуки в офісах компанії
      Обшуки в офісах компанії "СОБІ"

      Частина з цих кримінальних справ вже закривалася у зв'язку з відсутністю складу злочину, але це не заважає нашим правоохоронцям приходити до нас з обшуками, вилучати техніку та звертатися до судів з арештами,
      – заявила юристка ТОВ "СОБІ" Олена Мозгова.

      Попри закон про заборону "маски-шоу", загалом діяльність підприємства блокувалася понад 100 днів на рік, а сума збитків, заподіяних арештами техніки і обшуками з боку прокуратури, обійшлася підприємству у понад 40 мільйонів гривень.

      Теги: Новини України Новини Києва Бізнес Судді
      Джерело: 24 канал
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