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      Обшуки в Окружному адмінсуді Києва: суддям не вручають підозри через нестачу доказів

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      Обшуки в Окружному адмінсуді столиці
      Обшуки в Окружному адмінсуді столиці / Радіо Свобода

      Суддям Окружного адмінсуду столиці, які могли втручатися у діяльність ВККС, не вручають підозри через нестачу доказової бази. У тексті документа начебто не вистачає фактажу.

      А ось брифінг щодо обшуків у цьому суді, який провів керівник управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк, не є доказом у кримінальному провадженні. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

      До теми: Цирк і шоу, – обшуки в Окружному адмінсуді Києва прокоментував його глава

      Сам Горбатюк пояснював зволікання у видачі підозр тим, що їх не встиг підписати заступник Юрія Луценка – Сергій Кізь. Генпрокурор зараз у відпусті. Проте в Лариси Сарган – інша думка.

      До тексту підозри, що надійшла сьогодні о 10:55 до заступника генпрокурора, немає жодного доказу, жодного файлу. Тобто текст не підкріплений фактажем. У четвер (1 серпня – 24 канал) генпрокурор Юрій Луценко заслухає справу і прийме рішення,
      – наголосила вона.

      Що відомо про обшуки в ОАСК? Їх провели працівники Генпрокуратури та детективи НАБУ 26 липня. Вони підозрюють у порушенні закону главу інстанції Павла Вовка, а також декількох суддів. Так, наразі триває розслідування справи про втручання у діяльність суду. Слідство вважає, що голова та деякі судді ОАСК організували винесення завідомо неправосудних рішень і втрутились у діяльність судових органів, аби створити штучні перешкоди в роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Мета цих дій – уникнення обов’язкового кваліфікаційного оцінювання, встановленого законом для служителів Феміди.

      У правоохоронців є докази – аудіо, на якому глава ОАСК Вовк дає вказівки адвокатам і суддям вирішувати питання з Вищої кваліфікаційної комісії суддів. До його плану могли бути причетні не тільки судді інстанції, а й співробітники ДБР.

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      Теги: Новини України Новини політики Судді Новини Києва НАБУ ГПУ
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