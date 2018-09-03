Обшуки в окупованому Донбасі: на КПВВ бойовики прискіпуються до чоловіків

"Шкільне перемир'я" на Донбасі так і не настало. 16 прицільних обстрілів бойовики здійснили по позиціях українських сил минулої доби. Щоправда, заборонене Мінськими угодами озброєння ворог не застосовував. Є поранені та травмовані серед українських військових.

Про це в ефірі 24 каналу розповів воєнкор Олексій Годзенко.

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На Луганщині гатили по Кримському. Також стріляли поблизу окупованої Горлівки по Південному та Шумах. Неспокійно було біля Мар’їнки, і найгарячіше на Приморському напрямку.

Ворог хоча не застосовував артилерію, проте стріляв зі стрілецької, зокрема, крупнокаліберної зброї, також використовував гранатомети різних систем. Внаслідок цих обстрілів четверо українських військовослужбовців отримали поранення, ще четверо – травмувалися.

"Згідно даних розвідки, після адекватної відповіді бійців ООС у ворога втрати в кількості трьох проросійських бойовиків, та ще шістьох було поранено. Щодо ситуації на контрольно-пропускних пунктах в’їзду – виїзду, спілкувались ми сьогодні з прикордонниками, всі КПВВ працюють у штатному режимі. Ворог також почав вже впускати і випускати людей, проте згідно з отриманою інформацією бойовики проводять дуже серйозні обшуки, особливо прискіпуються до чоловіків, проте все ж таки пропускають", – розповів воєнкор.

Нагадаємо, увечері 31 серпня у центрі окупованого Донецька біля ресторану "Сепар" пролунав вибух, внаслідок якого загинув лідер бойовиків так званої "ДНР" Олександр Захарченко. Раніше бойовики повідомляли, що саморобний вибуховий пристрій було замасковано під освітлювальне обладнаннявсередині ресторану та дистанційно приведено у дію. Також зазначається, що у тротиловому еквіваленті він мав 800 грамів.