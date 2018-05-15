Обшуки в "РИА Новости Украина": в мережі з'явилось відео

Вранці 15 травня стало відомо, що співробітники Служби безпеки України прийшли з обшуками в київську редакцію російського пропагандистського ЗМІ "РИА Новости Украина".

Інформацію про обшуки підтвердила речниця СБУ Олена Гітлянська.

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У своїй сторінці у Facebook вона зазначила, що вирішується питання щодо затримання керівника цього ЗМІ, яким є Кирило Вишинський.

Співробітники Служби безпеки України спільно з Прокуратурою АР Крим розкрили діяльність мережі медіаструктур, підконтрольних Російській Федерації. Правоохоронці встановили, що вони використовувались країною-агресором у рамках гібридної інформаційної війни проти України. Наразі відбуваються слідчі дії,

– анонсували в СБУ.

Тим часом у мереж з'явилось відео з місця обшуків в "РИА Новости Украина".

Через скляну стіну помітно, як чоловік, схожий на людину у формі, оглядає приміщення.

Дивіться відео обшуків в офісі "РИА Новости Украина" в Києві:

На сайті rian.com.ua зазначено, що їхнє бюро і прес-центр у Києві розташовані за адресою вулиця Шота Руставелі, 16.