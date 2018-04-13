Обшуки в "Укрзалізниці" пов'язані із тендерами, які виграли брати Дубневичі

ГПУ провела обшуки в головному офісі "Укрзалізниці", що у Києві. Правоохоронці вилучали документи та фінансові плани регіональних філій компанії. Слідчі дії провели у справі про розкрадання коштів в особливо великих розмірах. І у цій справі чимало відомих імен.

Ні назви компаній, які отримали гроші, ані посадових осіб, яких підозрюють у заволодіння державними коштами, у ГПУ не називають. Але підтвердили, що слідчі дії пов'язані із обшуками, проведеними у листопаді минулого року.

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Тоді правоохоронці провели майже близько сотні обшуків "укрзалізничників" та керівників комерційних компаній, яких підозрюють у змові для закупівлі у 2015-2017 роках рейкових скріплень. Тоді міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив, що підозрюються у цій справі екс-керівник держпідприємства Михайло Костюк, брати-депутати Богдан і Ярослав Дубневичі та незмінний член правління "Укрзалізниці" Сергій Михальчук.

Сергій Михальчук, якщо подивитися склад членів правління "Укрзалізниці", то представник Дубневичів перебуває у ній незмінно. І це говорить про те, що у нього досить сильний покровитель. А також про те, що те, чим він займається, приносить комусь дуже хороші дивіденди,

– зазначив екс-заступник міністра інфраструктури України Володимир Шульмейстер.

Захист у Михальчука справді впливовий. Ярослав Дубневич – депутат від "Блоку Петра Порошенко" і за сумісництвом голова парламентського комітету з транспорту. Разом з братом вони володіють корпорацією "Колійні ремонтні технології", яка виготовляє деталі для залізничних колій. Причетність до корупційних потоків Дубневич заперечує, як і конфлікт інтересів.

У Національному антикорупційному бюро схеми підтвердили. Підприємливість Дубневичів, за оцінками детективів, лише за останні роки нанесла державі збитків у 1,5 мільярда гривень. А тіньовий слід цих бізнесменів тягнеться ще з 90-х років. А як іще можна пояснити майже 20 мільйонів доларів готівкою, які задекларували депутати у минулому році.

Нагадаємо, у четвер, 13 квітня, до головного офісу "Укрзалізниці" з обшуками прийшли співробітники СБУ та ГПУ. Як повідомили у Генпрокуратурі, обшуки в офісі "Укрзалізниці" проводили у зв’язку зі здійсненням досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактами заволодіння грошовими коштами, які призначалися на ремонт дизель-поїздів, що використовуються під час приміських перевезень.