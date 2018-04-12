Обшуки в "Укрзалізниці": стали відомі подробиці

Зранку 12 квітня до головного офісу "Укрзалізниці" з обшуками прийшли співробітники СБУ та ГПУ. Правоохоронці підозрюють топ-керівників компанії в махінаціях.

Як повідомили у Генпрокуратурі, обшуки в офісі "Укрзалізниці" проводили у зв’язку зі здійсненням досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактами заволодіння грошовими коштами, які призначалися на ремонт дизель-поїздів, що використовуються під час приміських перевезень.

Читайте також: В "Укрзалізниці" показали, як зростуть ціни на квитки в поїздах

У цьому кримінальному провадженні повідомлено про підозру 14 службовим особам, зокрема 3 особам керівного складу департаментів ПАТ "Укрзалізниця", 4 керівникам афілійованих підприємств, 7 службовим особам залізниці та її філій інших рівнів.

"Досудовим слідством, крім іншого, встановлено, що керівники ПрАТ "Дніпропетровський тепловозоремонтний завод" за попередньою змовою із керівництвом регіональних філій "Львівська залізниця", "Південна залізниця", за безпосередньої участі керівництва ПАТ "Укрзалізниця", із залученням ряду фіктивних підприємств, достовірно знаючи, що жодних робіт із модернізації дизельних двигунів М 756 на ПрАТ "ДТРЗ" не проводилось, склали та видали ряд завідомо неправдивих офіційних документів щодо нібито здійснення ремонтів (модернізації) цих дизельних двигунів, які стали підставою для перерахування понад 70 млн. грн. із рахунків ПАТ "Укрзалізниця" на рахунки ПрАТ "ДТРЗ", у подальшому перерахованих фіктивним підприємствам. Колишні керівники ПрАТ "ДТРЗ", яким повідомлено про підозру, визнали, що зазначені операції були безтоварні", – повідомив речник ГПУ Андрій Лисенко.

Встановлено, що зазначені ремонтні роботи переважно виконувалися на територіях депо, де експлуатуються зазначені дизель-поїзди.

Читайте також: Корупційні схеми медуніверситету імені Богомольця: викриття махінацій

Під час обшуку правоохоронці планували вилучити оригінали протиправних рішень ПАТ "Укрзалізниця", матеріали щодо погодження змін до фінансових планів регіональних філій, які вможливили скоєння згаданого злочину, документи стосовно руху коштів.

"Необхідно наголосити: незважаючи на заяви посадових осіб ПАТ "Укрзалізниця" про зацікавленість у викоріненні протиправних явищ у роботі компанії, здійснення вказаної слідчої дії зумовлене ненаданням у повному обсязі запитуваних документів і тривалим перешкоджанням керівництвом афілійованого підприємства ПАТ "Укрзалізниця" – ПрАТ "ДТРЗ" проведенню перевірки дотримання законодавства органами Державної фіскальної служби України згідно з ухвалою суду", – підсумував Андрій Лисенко.