Тваринка під час обстрілу отримала страшні опіки та травми, а її господарі загинули. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Kyiv Animal Rescue Group.

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Кішку двічі повертали до життя

Власниками кішки була сім'я волонтерів – мама із сином проживали у Шевченківському районі столиці, куди влучив російський "Шахед". Вони займалися порятунком тварин і загалом прихистили 10 котів.

Одного із них, обгорілого та переляканого, волонтери виявили серед уламків. Це була Аля.

Аля померла. Маленька протрималася тиждень. Вона пережила вибух, який забрав життя її родини. Її знайшли обгорілою під будинком і шпиталізували. Подруга власниці опізнала кицю і думала забрати до себе після лікування… Навіть у своєму стані – Аля була ніжною, лагідною, й тягнулася до людей. Це невимовно боляче — коли вчергове гине невинне життя через дії країни-агресора,

– написали у Kyiv Animal Rescue Group.

Там розповіли, що лікарі доклали усіх зусиль, аби врятувати життя кішки: лікували опіки, проводили знеболення, встановили езофагостому (спеціальний зонд для харчування).

Кішка померла від зупинки дихання. Її тричі реанімували – двічі успішно, але третій раз виявився невдалим.

Як розповіли ветеринари, перший тиждень під час опікової хвороби є найбільш критичним. У таких випадках пацієнти, які пережили першу фазу лікування, часто помирають від опікової токсемії (другої стадії опікової хвороби) та поліорганної недостатності (стрес-реакції організму).