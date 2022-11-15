Відомо, що одна людина загинула та ще одна – постраждала. 24 канал далі зібрав все, що відомо про атаку по Києву та області.

Важливо Сили ППО збили 73 ракети: наслідки наймасованішої ракетної атаки по Україні

Куди влучили окупанти в Києві

У Печерському районі внаслідок падіння уламків збитої ракети виникла пожежа на 2 та 3 поверсі п'ятиповерхівки. Загальна площа займання – 60 квадратних метрів, було часткове руйнування фасаду будівлі. Також є часткове руйнування квартири на 24-му поверсі 24-поверхівки, але без пожежі.

В Оболонському районі уламки збитої ракети впали біля фундаменту занедбаного будівництва. Займання там вже ліквідували.