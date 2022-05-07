Місцеперебування дівчинки невідоме

У мережі поширювалося повідомлення про те, що дівчинку могли забрати до Чугуївської лікарні. Водночас Суспільне пише, що керівник Чугуївської центральної районної лікарні В'ячеслав Грушка сказав, що до їхньої лікарні поранених звідти не привозили.

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Що відомо про обстріл авто

4 травня колона приватних авто, які виїхали з м. Вовчанськ Чугуївського району Харківської області в селищі Старий Салтів, потрапила під обстріл.

6-місячна дитина, яка перебувала в одній із машин, отримала поранення. Натомість місцеперебування іншої 13-річної дівчинки наразі невідоме,

– йдеться у повідомленні Генпрокуратури.

Про пошуки дитини повідомила харківська волонтерка Наталія Попова. Дівчину звати Софія, на шиї дівчинки може бути кулон з її іменем.



13-річна Софія, яку розшукують / Фото фейсбук Наталії Попової

Ситуація на Харківщині: останні новини

Російські військові не припиняють обстрілювати житлові масиви Харкова та області. Ворог використовує артилерію та реактивні системи залпового вогню.

Так, 5 травня росіяни 5 разів обстріляли місто використовуючи реактивну систему залпового вогню. Ворожі обстріли не припинилися і 6 травня – окупанти атакували житловий масив Харкова – Північну Салтівку.

Водночас Збройні сили України продовжують вибивати російських загарбників з української території. Вчора захисникам вдалося встановити контроль ще над 6 селами у Харківській області. Звільнені: Олександрівка, Федорівка, Українка, Шестаково, Перемога, а також частину села Черкаські Тишки.

Як відомо, російські загарбники хочуть приєднати Харківську область до Бєлгородської області Росії. Для цього росіяни розпочали збирати підписи за відповідний "референдум".

До слова, обстріли людей, які намагаються виїхати з окупованих територій, або територій, де тривають активні бойові дії, не є чимось новим для окупантів. Росіяни не зважають ні на жінок, ні на дітей, ні на літніх людей.

В телефонних розмовах окупанти діляться з рідними скоєним. Так, СБУ перехопила запис, на якому росіянин розповів, як він розстріляв цивільного, який просто розмовляв телефоном.

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