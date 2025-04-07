На кадрах зафіксовано мирний вечір п'ятниці, коли батьки з дітками прогулювалися біля своїх багатоповерхівок, але через 30 хвилин Росія вбила 20 із них, передає 24 Канал.

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Афіна впала біля каруселі і закривала ручками вушка

6 квітня Марія Дідик опублікувала відео та підписала його словами "За 30 хвилин до найстрашнішого дня в моєму житті".

Я не хочу, щоб цей день та ці найстрашніші моменти лишились в моїй пам'яті, а особливо в пам'яті Афіни. Але світ має бачити що творять… Вони мають це зупинити… Так не може бути. Я дякую Богу тисячу разів, що знаходячись 10 метрів від вибуху, на цьому майданчику… на цій лавочці та гойдалці… ми з Афіною чудом лишились живими... з усіх хто був там,

– написала жінка.

Вона розповіла, що швидко зреагувала після вибуху та за 2 секунди страху знайшла Афіну серед туману пилу та уламків. Дівчинка впала біля каруселі і закривала ручками вушка від сильної вібрації та свисту.

Вона дуже важко дихала, а її губи біліли. Жінка схопила на руки донечку та побігла з нею до дороги.

Навколо себе я не бачила нікого, лише бігла і кричала, щоб Афіна дихала. Під'їхала жінка на машині, і я швидко сіла до неї, вона довезла нас до лікарні… Ці хвилини дороги були пеклом. Я кричала Афіні, щоб вона дихала, бо вона відключалась,

– пригадує той страшний день Марія.

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До лікарні вони потрапили одні з перших.

Дівчинку разом із татом, який одразу прибув до медзакладу, забрали у дитячу реанімацію.

Маму ж залишили у тій лікарні, бо вона отримала поранення ноги.

Наразі маленька Афіна перебуває під наглядом лікарів. Їй мають провести операцію та видалити уламок.