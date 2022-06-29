Після жорстокого вранішнього обстрілу окупантами в Миколаєві до місцевих лікарень почали прибувати постраждалі. Серед них – і крихітна дівчинка, яка отримала пошкодження ноги.

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Очевидці милої події зафіксували співочу українку на відео. Маленька патріотка вже стала зіркою місцевих телеграм-каналів.

У той час, як дівчинці обробляють рани та перев'язують пошкоджену ногу, вона співає гімн України.

Поранена дівчинка співає гімн України: миле відео з Миколаєва

Дівчинка, яка отримала поранення від цинічної атаки росіян, продовжує вірити в свою країну та демонструє незламність наших громадян за будь-яких умов

Обстріл Миколаєва 29 червня: що відомо про удар окупантів

Вранці 29 червня росіяни вчергове завдали ракетного удару по Миколаєву. Прилетіло у житлову багатоповерхівку. На жаль, є загиблі та постраждалі.

Загалом росіяни випустили по Миколаєву 8 ракет.

Жителі Миколаєва почули вибухи після 07:00. Згодом влада підтвердила: по місту були "прильоти". На місце події вирушили медики та рятувальники – ракета влучила у п'ятиповерховий житловий будинок.

Внаслідок атаки в одному під'їзді зруйновані квартири з третього по п'ятий поверхи. Там спалахнула пожежа. У сусідніх будинках ударна хвиля повибивала вікна.

Крім того, від ворожої атаки зруйнувало 10 приватних гаражів, розташованих поруч. Машини теж пошкоджені.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич зазначив, що людям, які залишились без дому, запропонують евакуюватися подалі або переїхати до тимчасових прихистків. Мовиться про дитячі садки та школи, які використовують для переселенців.

Спочатку повідомляли про двох загиблих та трьох постраждалих, але потім ці цифри зросли. Станом на 11:00 відомо, що загинули четверо людей. Глава Миколаївської ОВА писав, що п'ятеро осіб зазнали поранення. У ДСНС кажуть, що поранено двоє. Постраждалих госпіталізували, їм надають допомогу.

Рятувальники розбирають завали, триває пошукова операція. Від ДСНС залучили 50 осіб та 10 одиниць техніки.

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