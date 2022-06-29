Обстріл Миколаєва: постраждала маленька дівчинка заспівала гімн України – миле відео
В одній з лікарень, які приймали поранених після вранішнього обстрілу Миколаєва, зняли відео, що розчулить будь-кого. Маленька дівчинка, яку поранили окупанти, співає гімн України під час перев'язок.
Після жорстокого вранішнього обстрілу окупантами в Миколаєві до місцевих лікарень почали прибувати постраждалі. Серед них – і крихітна дівчинка, яка отримала пошкодження ноги.
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Очевидці милої події зафіксували співочу українку на відео. Маленька патріотка вже стала зіркою місцевих телеграм-каналів.
У той час, як дівчинці обробляють рани та перев'язують пошкоджену ногу, вона співає гімн України.
Поранена дівчинка співає гімн України: миле відео з Миколаєва
Дівчинка, яка отримала поранення від цинічної атаки росіян, продовжує вірити в свою країну та демонструє незламність наших громадян за будь-яких умов
Обстріл Миколаєва 29 червня: що відомо про удар окупантів
- Вранці 29 червня росіяни вчергове завдали ракетного удару по Миколаєву. Прилетіло у житлову багатоповерхівку. На жаль, є загиблі та постраждалі.
- Загалом росіяни випустили по Миколаєву 8 ракет.
- Жителі Миколаєва почули вибухи після 07:00. Згодом влада підтвердила: по місту були "прильоти". На місце події вирушили медики та рятувальники – ракета влучила у п'ятиповерховий житловий будинок.
- Внаслідок атаки в одному під'їзді зруйновані квартири з третього по п'ятий поверхи. Там спалахнула пожежа. У сусідніх будинках ударна хвиля повибивала вікна.
- Крім того, від ворожої атаки зруйнувало 10 приватних гаражів, розташованих поруч. Машини теж пошкоджені.
- Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич зазначив, що людям, які залишились без дому, запропонують евакуюватися подалі або переїхати до тимчасових прихистків. Мовиться про дитячі садки та школи, які використовують для переселенців.
- Спочатку повідомляли про двох загиблих та трьох постраждалих, але потім ці цифри зросли. Станом на 11:00 відомо, що загинули четверо людей. Глава Миколаївської ОВА писав, що п'ятеро осіб зазнали поранення. У ДСНС кажуть, що поранено двоє. Постраждалих госпіталізували, їм надають допомогу.
- Рятувальники розбирають завали, триває пошукова операція. Від ДСНС залучили 50 осіб та 10 одиниць техніки.
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