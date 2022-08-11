Українська армія намагається скувати своїми діями ворожі війська. За це окупанти тероризують вивільнені населені пункти.

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Вороги продовжують гатити з РСЗВ та важкої артилерії

По селах та містах, а також позиціях українських військових росіяни відкривають вогонь з реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії. Зі "Смерчів" вороги обстріляли портову інфраструктуру Миколаєва, а з "Градів" – Нікополь.

Там пошкоджено 7 будівель, 2 школи. Загинули троє цивільних, поранено – 9. Під вогонь потрапила і Велика Костромка.

росіяни обороняють зайняті рубежі

В оперативному командуванню "Південь" кажуть, що суттєвих змін у положенні та складі військ противника немає. росіяни намагаються утримати раніше зайняті рубежі.

Зверніть увагу! У Чорному морі зараз шторм. В акваторії перебувають 11 бойових кораблів та катерів ворожого флоту. Вони продовжують маневрувати від мису Тарханкут до Новоросійська.

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Обстріли Миколаєва: останні новини

У ніч проти 10 серпня росіяни знову обстріляли Миколаїв, пошкодження отримали багато будівель.

8 серпня місто потрапило під вогонь зі "Смерчів". Гатили окупанти по цивільній інфраструктурі.

Тим часом в оперативному командуванні "Південь" розповіли, що противник вже не обстрілюватиме обласний центр з С-300, адже їх знищили українські військові.

Дивіться у відео – про обстріл Нікополя з "Градів":



