Прокуратура встановила, що 18 березня близько 8 години ранку збройні сили РФ, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, здійснили обстріл території житлової забудови у Києві.

До теми У Києві ворог обстріляв житловий квартал у Подільському районі

Уламки ракети потрапили у 5-поверховий житловий будинок у Подільському районі. Це призвело до загоряння квартир з 1 по 3 поверхи. Загалом пошкодження зазнали 6 житлових будинків, дитячий садок та школа.

Наразі відомо, що одна людина загинула, 19 постраждало (серед них 4 дітей) та 98 людей евакуйовано. Рятувальні роботи тривають, тож кількість постраждалих може збільшитися.

Як виглядає зруйнована 5-поверхівку на Подолі у Києві:



До слова, ворог нещадно обстрілює Київщину. До прикладу, ракетний удар вщент знищив будинки в Калинівці. Одна жінка загинула, ще одного чоловіка так і не змогли знайти.

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