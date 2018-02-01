Обстріл будівлі "міноборони ДНР" бойовики назвали замахом на "міністра" Кононова
20:57, сьогодні 285 Читать новость на русском
Представник оперативного командування "ДНР" заявив, що сьогоднішній обстріл будівлі "міністерства оборони ДНР" є замахом на "міністра оборони республіки" Володимира Кононова.
Про це повідомляє "РИА Новости".
У четвер увечері невідомі обстріляли будівлю "міноборони ДНР" з гранатомета.
Цей інцидент був кваліфікований як теракт, повідомив представник оперативного командування бойовиків "ДНР".
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"Цей теракт розцінюється як замах на "міністра оборони ДНР" Володимира Кононова. Це вже 11 замах з початку конфлікту", – сказав представник оперативного командування "ДНР".
Джерело: 24 Канал
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