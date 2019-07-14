Обстріл каналу "112 Україна": з'явилась критична реакція ОБСЄ

Українська влада повинна ретельно розслідувати напад на телеканал "112 Україна", що неофіційно належить куму Путіна Віктору Медведчуку. В ОБСЄ вважають, що з цим не можна миритися.

Насилля і погрози до ЗМІ неприйнятні, про це заявив представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір, пише прес-центр організації.

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Дезір назвав інцидент "неприпустимим актом залякування, який міг призвести до серйозних наслідків".

"На щастя, ніхто не був поранений, але з таким насильством і погрозами щодо ЗМІ не можна миритися", – наголосив він.

Що відомо про обстріл каналу "112 Україна" ?Будівлю телеканалу "112 Україна" обстріляли з гранатомета в Києві в ніч проти 13 липня 2 невідомих, які втекли на авто. З людей ніхто не постраждав, лише були пошкоджені будівля і вивіска телеканалу. Поліція оголосила оперативний план "Сирена" та почала розшукувати зловмисників. Гендиректор каналу Єгор Бенкендорф звернувся до Офісу президента, уряду, МВС, генпрокурора і СБУ з вимогою негайно засудити злочин щодо "112 Україна". СБУ спільно з поліцією та іншими правоохоронними органами проводять невідкладні слідчі дії та пошуки.

Телеканал "112 Україна" анонсував на 16 липня показ фільму американського режисера Олівера Стоуна "Нерозказана історія України". Це пропагандистська стрічка, де війну на Донбасі називають "громадянським конфліктом", а Росія не зображена агресором.

Основа фільму – розповіді кума російського президента Віктора Медведчука та його дружини, телеведучої Оксани Марченко, а доповнюється історія роздумами президента РФ Володимира Путіна. Нацрада з питань телебачення і радіомовлення вирішила перевірити стрічку "Нерозказана історія".

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Хто володіє каналом "112 Україна"?Офіційний власник – Тарас Козак – нардеп від фракції "Опозиційного блоку" та соратник кума російського президента Віктора Медведчука . Козак також володіє каналами NewsOne та ZIK. Але справжній вплив на ці медіа чинить сам Медведчук, який буквально не вилазить з екранів зареєстрованих на Козака медіа.