10:54
14 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВІТАЛІЙ МАРКІВ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Кадиров готує медаль Путіну. Пиня поїхав кукухой
      Вєсті Кремля
      16:25, 13 липня
      Вєсті.UA. Жир: Як Ляшко через Ахметова нервувався. Порошенко почав кулаками махати
      Вєсті.UA
      16:46, 13 липня
      "Свободу" не спинити: чи існує угода між Тягнибоком та Медведчуком
      ЦРУ
      09:00, 12 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від музею до Українського дому
      Згадати все
      21:31, 10 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВІТАЛІЙ МАРКІВ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Обстріл каналу "112 Україна": з'явилась критична реакція ОБСЄ

      149 Читать новость на русском
      В ОБСЄ засудили обстріл офісної будівлі телеканалу "112 Україна"
      В ОБСЄ засудили обстріл офісної будівлі телеканалу "112 Україна" / Інформатор

      Українська влада повинна ретельно розслідувати напад на телеканал "112 Україна", що неофіційно належить куму Путіна Віктору Медведчуку. В ОБСЄ вважають, що з цим не можна миритися.

      Насилля і погрози до ЗМІ неприйнятні, про це заявив представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір, пише прес-центр організації.

      Дивіться також: З’явилось відео моменту обстрілу 112 каналу

      Дезір назвав інцидент "неприпустимим актом залякування, який міг призвести до серйозних наслідків".

      "На щастя, ніхто не був поранений, але з таким насильством і погрозами щодо ЗМІ не можна миритися", – наголосив він.

      Що відомо про обстріл каналу "112 Україна"?Будівлю телеканалу "112 Україна" обстріляли з гранатомета в Києві в ніч проти 13 липня 2 невідомих, які втекли на авто. З людей ніхто не постраждав, лише були пошкоджені будівля і вивіска телеканалу. Поліція оголосила оперативний план "Сирена" та почала розшукувати зловмисників. Гендиректор каналу Єгор Бенкендорф звернувся до Офісу президента, уряду, МВС, генпрокурора і СБУ з вимогою негайно засудити злочин щодо "112 Україна". СБУ спільно з поліцією та іншими правоохоронними органами проводять невідкладні слідчі дії та пошуки.

      Телеканал "112 Україна" анонсував на 16 липня показ фільму американського режисера Олівера Стоуна "Нерозказана історія України". Це пропагандистська стрічка, де війну на Донбасі називають "громадянським конфліктом", а Росія не зображена агресором.

      Основа фільму – розповіді кума російського президента Віктора Медведчука та його дружини, телеведучої Оксани Марченко, а доповнюється історія роздумами президента РФ Володимира Путіна. Нацрада з питань телебачення і радіомовлення вирішила перевірити стрічку "Нерозказана історія".

      Що відбувається: Під будівлею СБУ активісти вимагають негайних дій проти каналу "112-Україна"

      Хто володіє каналом "112 Україна"?Офіційний власник – Тарас Козак – нардеп від фракції "Опозиційного блоку" та соратник кума російського президента Віктора Медведчука. Козак також володіє каналами NewsOne та ZIK. Але справжній вплив на ці медіа чинить сам Медведчук, який буквально не вилазить з екранів зареєстрованих на Козака медіа.

      blog_ava
      Експерти розшифрували, що шепотіла Меркель, коли тремтіла
      сьогодні
      5277
      Теги: Новини України Новини політики ОБСЄ ЗМІ Медіа Стрілянина Розслідування Новини Києва
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 13 липня: обстріл каналу Медведчука, Зеленський взявся за Херсонщину
      сьогодні , 09:10 Головні новини 13 липня: обстріл каналу Медведчука, Зеленський взявся за Херсонщину
      4451
      Якщо Європа не об'єднається, вона закінчить, як Древня Греція, – Le Figaro
      сьогодні , 09:00 Якщо Європа не об'єднається, вона закінчить, як Древня Греція, – Le Figaro
      Світові Медіа 2443
      Хто може стати прем'єр-міністром України
      13 липня , 23:00 Хто може стати прем'єр-міністром України
      Крістіна Бердинських 3132
      Как в СССР засекречивали теракты
      13 липня , 22:00 Как в СССР засекречивали теракты
      Максим Мирович 1839
      Відновлення Сєвєродонецького аеропорту – відновлення корупційної схеми Комарницьким
      13 липня , 18:40 Відновлення Сєвєродонецького аеропорту – відновлення корупційної схеми Комарницьким
      Дмитро Снєгирьов 1179
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук