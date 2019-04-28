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      Обстріли не припиняються: як українські захисники зустріли Великдень на передовій

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      У Великодню ніч на фронті лунали автоматні черги, а над позиціями українських військових літали ворожі безпілотники.

      Донецький аеропорт з позицій українських захисників видно неозброєним оком. В такій безпосередній близькості до противника хлопці живуть вже декілька місяців. 

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      Постріли, які періодично чути зовсім поруч – звична справа на передовій. Менше місяця тому бойовики стріляли з протитанкової керованої ракети з території аеропорту, саме там осів ворог.

      Війна на Донбасі
      Обстріли на Донбасі не вщухають

      Донецький аеропорт
      Бойовики осіли на території Донецького аеропорту

      На цих позиціях обстріли не припиняються з 2015 року. Про це свідчать й вирви від розривів.

      Війна на Донбасі
      Деякі вирви – зовсім свіжі

      З настанням вечора пильність воїнів тільки посилюється. Після кожного пострілу хлопці уважно вдивляються в тепловізори – "нічні очі" армійців.

      Протягом ночі на Великдень в різних місцях навколо чути поодинокі черги, в небі видно декілька безпілотників. Єдине, що змінилося зранку – тепловізор поміняли на бінокль. 

      Ще одна відміність від звичайного ранку – коротке великоднє шикування. Адже волонтери привезли паски, а військові капелани їх освятили.

      Війна на Донбасі
      Великдень на передовій

      Навіть попри війну на передовій не забувають про цінності і традиції. Адже це дарує їм трохи тепла, хоч вони і далеко від дому.

       

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      Автор: Антон Голобородько
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини Донецька Великдень
      Джерело: 24 канал
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