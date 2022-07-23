Про це 24 каналу розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук. Він також зазначив, що, на жаль, дві ракети все ж прилетіли у об'єкт інфраструктури і це пов'язано із зерном.

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За словами речника Одеської ОВА, на момент удару, у порту вже відбувались процедури підготовки до відвантаження зерна для експорту.

"Врешті решт, ми бачимо, що країна-терористка вкотре підкреслила, що вона має бути у повній ізоляції і вірити їм просто не можна, українці це чудово розуміють. На разі, триває рятувальна операція, бо там виникла пожежа", – каже Сергій Братчук.

Можливо, це можна було б списати на хворобу усього російського суспільства, але це навіть не суспільство, а дика орда, додає Братчук. За його словами, росія вкотре показала, що їй байдуже на будь-які угоди та правила, які існують між державами.

Своїми діями сьогодні, росія фактично оголосила війну усьому цивілізованому світу, можливо, я перебільшив, але це моя особиста думка,

– переконаний Братчук.

"Наші союзники мають побачити, що Україні сьогодні вкрай необхідна та важка зброя, про яку ми просимо", – резюмує речник Одеської ОВА.

Детальніше про ракетний обстріл Одеського порту у розмові із Сергієм Братчуком: дивіться відео

Важливо . Попри російський обстріл порту в Одесі, Україна все ж продовжує підготовку до еспорту зерна.

Що відомо про удар по Одеському порту, де було зерно на експорт

російські варвари завдали ракетного удару по Одесі, вранці 23 липня. Напередодні ввечері у Стамбулі, представники України, ООН, Туреччини та країни-загарбниці уклали угоди щодо експорту українського зерна.

Минула не повна доба – росіяни одразу продемонстрували, що їм наплювати на будь-які домовленості, їм потрібен лише хаос та світовий голод.

росія таким вчинком вкотре довела, що з нею не варто мати справу, довіряти чи тим більше підписувати якісь важливі угоди.

Адже лише напередодні у Стамбулі підписали договір про розблокування українських портів. Договір був підписаний за посередництва Туреччини та ООН. Україна з росією ніяких угод не підписувала. Натомість домовленості сторони закріпили кожен окремо з представниками ООН та Туреччини.

Мовиться про відкриття гуманітарних коридорів з Южного, Одеси та Чорноморська. Це зробили, щоб наша держава мала можливість експортувати зерно.