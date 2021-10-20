Це трапилося 20 жовтня в гуртожитку за адресою провулок Шкільний, 4. На щастя, люди внаслідок інциденту не постраждали.

Раніше Загорівся гуртожиток Одеської політехніки: студенти запобігли трагедії



Зловмисники на нічній дорозі / Фото муніципальної варти Чорноморська

Вилучили 2 пістолети

Загалом зловмисників було п'ятеро. Їх місце знаходження встановили завдяки міській системі відеоспостереження. Тоді до хлопців направили муніципальну варту.

Згодом на місце також викликали поліцейських. У підозрюваних вилучили 2 пістолети, які, ймовірно, були пневматичні.



Пістолети, з яких стрілили / Фото муніципальної варти Чорноморська

Інша подія в гуртожитку

13 вересня в гуртожитку Одеського коледжу транспортних технологій сталася сутичка між студентами та працівниками, які ремонтували фасад. Підлітків забризкали газовим балончиком, тому знадобилася допомога медиків.

До конфлікту нібито призвело те, що робочі чіплялися до студентки, яка там живе. Комендант гуртожитку сказала, що виселить того, хто викличе поліцію. А в адміністрації навчального закладу все заперечили.