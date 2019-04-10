Обстрілюють вдень та вночі: репортаж з Світлодарської Дуги

Обстріли на фронті не припиняються, бойовики 6 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Двоє українських військових отримали поранення.

Традиційно неспокійно на Світлодарській Дузі. Бійці кажуть, що обстрілюють їх вдень та вночі.

Читайте також: Українські військові на Донбасі зайняли нові позиції та дали відсіч бойовикам: відео

"Кожен раз ми даємо їм адекватну відповідь. Відкривають вогонь з крупнокаліберних кулеметів, зі стрілецької зброї", – розповів військовослужбовець ЗСУ Іван.

Під час зйомки сюжету журналісти 24 каналу потрапили під обстріли – противник відкрив вогонь із крупнокаліберних кулеметів. Точка, з якої вівся по нас вогонь, була визначена миттєво. Відтак із відповіддю воїни не забарились – одразу відкрили вогонь з автоматів та кулеметів.



Українські військові дають гідний відсіч

Після масованого вогню у відповідь, стрілянина з боку російсько-терористичних військ вщухла. Проте не надовго, згодом почав працювати міномет. Щоправда, ворог прорахувався і влучив мінами свою ж посадку.



Окупанти щодня обстрілюють українських військових

Із приходом ночі терористи знову починають стріляти зі стрілецької зброї. І знову отримують заслужену відповідь.

За цю ніч вони відкривали вогонь з крупнокаліберних кулеметів, з станкового автоматичного гранатомету, зі стрілецької зброї, але ми відразу їх подавили вогнем,

– заявив український захисник Іван.

Останні тижні на Світлодарській дузі, як і по всій лінії фронту, стріляють і вдень і вночі. Лише під ранок на короткі хвилі западає тиша.