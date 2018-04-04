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Україна суттєво наростила обсяг торгівлі з Росією

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Україна суттєво наростила обсяг торгівлі з Росією
Україна суттєво наростила обсяг торгівлі з Росією / patrioty.org.ua

Обсяг торгівлі України з Росією виріс вперше за чотири роки. Показники зовнішньоекономічної діяльності з країною-агресором у 2017 році добряче зросли.

Про це свідчать підрахунки компанії YouControl, засновані на даних Держстату.

За підрахунками аналітиків компанії, за 2013-2016 роки товарообіг між Україною і Російською Федерацією скоротився у 4,4 раза. Однак, у 2017 році спостерігається суттєве пожвавлення торгових відносин.

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Імпорт російських товарів у 2017 році виріс на 40% – з 5,1 млрд доларів до 7,2 млрд доларів. Зокрема, мова йде про нафту, добрива і чорні метали.

На 161% зросли вартісні поставки залізничних локомотивів і на 191% – свинцю з Росії. Імпорт мінеральних продуктів зріс на 42,9%.

В порівнянні з 2016 роком, експорт товарів з України у Росію у 2017-му зріс на 10% – з 3,5 млрд доларів до 3,9 млрд доларів. Україна більше продавала мінеральну та хімічну продукцію, машини, обладнання. Також Україна відправила на експорт на 163% більше жирів рослинного і тваринного походження.

Теги: Новини України Новини Росії Україна – Росія Експорт імпорт
Джерело: 24 Канал
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