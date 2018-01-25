Обсяги поставок американської зброї Україні є набагато менші, аніж російських танків на Донбасі, – Волкер

Рішення про надання летальної зброї Україні США прийняли після того, як побачили, що рівень насильства на сході України істотно зріс. І різке збільшення порушення режиму припинення вогню відбувається за участю сил, які контролює та інструктує Росія.

Про це заявив спецпредставник Державного департаменту США Курт Волкер в коментарі BBC.

Читайте також: Якщо б Росія вийшла з конфлікту на Донбасі, це було б в інтересах усіх сторін, – Волкер

При цьому американський дипломат зазначив, що США запропонували Україні летальну зброю оборонного характеру, з якою неможливо йти в атаку.

Ми запропонували Україні оборонне озброєння. Наприклад, протитанкову зброю. Її можна використовувати, тільки якщо на вас йдуть танки. І обсяги поставок досить невеликі, в порівнянні з кількістю танків, які Росія розмістила на сході України. Безумовно, все це озброєння неефективне для наступальних операцій і ескалації конфлікту,

– заявив Курт Волкер.

Читайте також: Волкер розповів про причини участі США у переговорах щодо війни на Донбасі

Він також наголосив, що таким кроком США демонструють "наявність серйозної політичної підтримки суверенітету і територіальної цілісності України".

"Україна, будучи самостійною країною, має право захищати себе від агресії. І вона має право шукати допомоги у інших країн, щоб закрити прогалини в своїй обороні. І у Києва є такі прогалини. США та інші країни намагаються допомогти їх закрити", – заявив Курт Волкер.