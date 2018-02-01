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ОБСЄ розкритикувала Польщу за закон про "бандеризм" та Голокост

18:12, сьогодні 350 Читать новость на русском
В ОБСЄ стурбовані польським законом про
В ОБСЄ стурбовані польським законом про "бандеризм" та Голокост

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір стурбований польським законом про "бандеризм" та Голокост, який обмежує свободу вираження. Він сподівається, що закон не буде схвалений президентом країни.

Дезір заявив, що всерйоз стурбований законом, який оголошує протизаконними висловлювання про історичні події.

"Закон необхідно відхилити як невідповідне обмеження свободи вираження поглядів. Висловлювання можна оголосити поза законом тільки в разі, якщо вони підбурюють до насильства або дискримінації", – заявив Дезір.

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"Я сподіваюся, що президент накладе вето на цей закон заради захисту свободи вираження", – додав представник ОБСЄ.

Нагадаємо, що закон, який напередодні ухвалив Сейм, вночі 1 лютого підтримав Сенат. Він передбачає кримінальну відповідальність за пропаганду ідеології українських націоналістів, заперечення Волинської різанини та твердження про пособництво поляків нацистам в роки Другої світової війни.

Президент Петро Порошенко заявив, що закон не відповідає проголошеним принципам стратегічного партнерства між Україною та Польщею і висловив стурбованість. Водночас Міністерство закордонних справ досі не втрачає надію на дружелюбність наших сусідів.

До слова, Президент Європейської ради поляк Дональд Туск різко засудив польський закон про "бандеризм".

Теги: Новини політики Новини Польщі ОБСЄ
Джерело: 24 Канал
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