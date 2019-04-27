ОБСЄ виявила 57 ворожих танків біля Луганська
На окупованих територіях Луганської області ОБСЄ зафіксувала понад півсотні танків, важку броньовану техніку, а також "Гради" та зенітно-ракетне озброєння за межами виділених місць зберігання озброєння.
Безпілотник ОБСЄ малого радіуса дії виявив 4 танки біля населеного пункту Новоселівка, йдеться у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ за 25 квітня 2019 року.
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Поблизу Луганська місія ОБСЄ виявила:
- 13 танків на полігоні поблизу населеного пункту Шимшинівка (27 км на південний захід від Луганська)
- 23 танки на полігоні біля населеного пункту Круглик (65 км на південний захід від Луганська)
- 21 танк, 15 одиниць буксирувальної артилерії чи мінометів 6 самохідних гаубиць на полігоні поблизу населеного пункту Мирне (28 км на південний захід від Луганська)
Крім того, ОБСЄ виявила на території колишнього міжнародного аеропорту "Луганськ" 6 зенітних ракетних комплексів (9К35 "Стріла-10"), 7 танків (Т-72), 7 самохідних гаубиць (2С1 "Гвоздика"), 7 реактивних систем залпового вогню (БМ-21 "Град") та 10 буксирувальних гаубиць (2А65 "Мста-Б", Д-30 "Жаба")
Вся ця техніка розташована за межами виділених місць зберігання озброєння.
Яка зброя заборонена мінськими угодами?І українські військові, і проросійські бойовики повинні були з вересня 2014 року відвести від лінії зіткнення на відстані не менше 15 кілометрів з кожної сторони засоби ураження калібром понад 100 міліметрів. Це повинно було створити зону припинення застосування зброї шириною не менше 30 кілометрів – зону безпеки.