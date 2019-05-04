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      ОБСЄ виявила на окупованому Донбасі російську станцію наземної розвідки

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      Станція наземної розвідки "Кредо-М1"
      Станція наземної розвідки "Кредо-М1" / Фото з відкритих джерел

      На околиці Первомайська зафіксовано російську пересувну станцію наземної розвідки ПСНР-8 "Кредо-М1". Цю станцію вже втретє зафіксували на окупованій території Донецької області.

      У звіті СММ ОБСЄ від 3 травня зазначається, що станцію наземної розвідки зафіксував безпілотник 2 травня 2019 року.

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      Як повідомила міжнародна спільнота InformNapalm, станцію на території Донбасу помічали раніше. Так, влітку 2015 року її виявили в арсеналі бомбардування "Хан", у жовтні 2016 року – на озброєнні бандформування "ДРГ Патріот", яке комплектується російськими найманцями та кадровими військовослужбовцями РФ.

      Війна на Донбасі,
      Проросійські бойовики використовують станцію "Кредо-М1"

      Війна на Донбасі,

      Потім станцію виявили у жовтні 2016 року в окупованій Оленівці.

      Війна на Донбасі,

      "Кредо-М1" також двічі фіксували на окупованій території Луганської області. Там її використовували артилерійські підрозділи російських окупаційних військ в 2015 році. Документи, які проаналізували волонтери спільноти вказують на те, хто, коли і в якій кількості комплектував підрозділи окупаційних військ і проросійських бойовиків озброєнням цього зразка.

      Війнна на Донбасі,

      У березні 2016 року були знайдені докази, що російська станція ПСНР-8 є на озброєнні так званої "10-ї артилерійської бригади ЛНР".

      Війна на Донбасі,

      Станцію прийняли на озброєння ЗС РФ у 2002 році. Вона дозволяє автоматично виявляти і встановлювати координати рухомих наземних, повітряних і надводних цілей та корегувати вогонь своєї артилерії.

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      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Новини Росії Зброя
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