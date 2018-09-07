ОБСЄ зафіксувала колону з десятка вантажівок на кордоні з Росією

За даними ОБСЄ, колона з десяти вантажівок незаконно перетнула непідконтрольний ділянку українсько-російського кордону.

Про це повідомила прес-служба місії.

Читайте також: Незаконний обшук: окупанти обнишпорили автівку СММ ОБСЄ на Донбасі

Зазначається, що безпілотник спеціальної моніторингової місії ОБСЄ дальнього радіусу дії зафіксував колону вантажівок на ґрунтовій дорозі неподалік від кордону з Російською, де відсутні пункти пропуску через кордон.

4 вересня, о 00:01, БПЛА СММ дальнього радіусу дії виявив колону з 10 вантажівок з критими брезентом вантажними відсіками. І чотири автомобілі супроводу: один автомобіль супроводу попереду колони, а три стояли припарковані в кінці колони ,

– відзначили в прес-службі.

За даними місії ОБСЄ, всі вони стояли в колону по одному, направлені на північ, на ґрунтовій дорозі на північний схід від населеного пункту Манич, що в 76 кілометрах на схід від тимчасово окупованого Донецька.

"Приблизно 10-15 чоловік походжали між автомобілями. Орієнтовно через 30 хвилин, о 00:30, всі вантажівки почали рухатися у напрямку міжнародного кордону між Україною і Російською Федерацією по ґрунтовій дорозі, що веде через кордон, тоді як чотири автомобілі супроводу залишилися в Україні і поїхали в північному напрямку", – уточнили в прес-службі.